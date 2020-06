vor 17 Min.

Landsberg: Der Zugang zum Wildpark ist wieder frei

Plus Neun Monate lang wurden die Ufermauern südlich der Karolinenbrücke in Landsberg saniert. Jetzt stehen die Arbeiten vor dem Abschluss und erste Sperrungen werden aufgehoben.

Von Thomas Wunder

Gestern herrschte bereits reger Betrieb. Und auch heute und am Wochenende werden sich wieder zahlreiche Spaziergänger und Radfahrer vom Klösterl aus Richtung Wildpark in der Pössinger Au im Süden der Landsberger Altstadt begeben. Denn nach neunmonatiger Bauzeit wird die Sperrung dieses bei der Bevölkerung beliebten Zugangs am Freitagmittag offiziell aufgehoben. Wie mehrfach berichtet, wurde die Ufermauer auf der Westseite des Lechs saniert. Deshalb wurde der Zugang zum Wildpark gesperrt, da dort schwere Baufahrzeuge unterwegs waren. Weil noch nicht alle Folgen der Baustelle beseitigt sind, können erst Ende Juli alle Wege im Wildpark freigegeben werden.

Der Zugang zum Wildpark über das Klösterl ist seit gestern wieder frei, offiziell wird die Sperrung am Freitagmittag aufgehoben. Schon am Donnerstag nutzten viele Spaziergänger den neuen Weg. Bild: Thorsten Jordan

Michael Siller, der Leiter des Städtischen Forstamts, freute sich gestern beim Pressetermin über die Teilöffnung des „Landsberger Wochenend-Wohnzimmers“, wie er das Erholungsgebiet mit seinen Auen, Wäldern und Tiergehegen bezeichnet. Er erinnerte aber auch an den Ärger, den vor allem die Baufirma mit uneinsichtigen Bürgern hatte, die die Sperrung ignorierten. Schlösser seien unter anderem geknackt und Bauzäune durchgeschnitten worden. Rund 30 neue Bauzaunfelder habe die Baufirma in den vergangenen neun Monaten aufstellen müssen. Unfälle habe es aber keine gegeben.

Nun ist die Sperrung am Klösterl aufgehoben. In den vergangenen Tagen wurde der Weg bis zum Gatter in den Wildpark wieder hergerichtet und teilweise verbreitert. Unter anderem an der Engstelle unweit des Parkplatzes am Klösterl. Dort liegt ein Findling, auf dem Generationen von Kindern geklettert sind. An der Stelle war es sehr eng, nun wurde der Weg dort verbreitert. Am Gatter zum Wildpark, wo es in den abgezäunten Wildbereich geht, bleibt der Weg entlang des Lechs aber weiterhin gesperrt.

Diese Baustraße entlang des Lechs bis zum Verbindungsweg zum Campingplatz Pössinger Au muss noch ertüchtigt werden und wird wohl erst Ende Juli für die Allgemeinheit nutzbar sein, wie Projektleiter Johannes Haas vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim sagte. Gut zwei Wochen lang werden die Arbeiten dauern, danach müsse der neue Weg noch gut eine Woche „ruhen“. So lange gelte für diesen Bereich eine Vollsperrung. Wer vom Wildpark Richtung Teufelsküche möchte, kann also bis Ende Juli nicht den Weg über das südliche Gatter nehmen, sondern muss oberhalb am Hang gehen oder radeln. Michael Siller appelliert an die Bürger, sich an die Sperrungen zu halten. Bauzäune und Schilder unterhalb des Parkplatzes am Campingplatz sowie am nördlichen Gatter werden darauf hinweisen.

Das Geländer auf der Ufermauer am Biergarten wurde am Donnerstag montiert. Bild: Thorsten Jordan

Ansonsten sind laut Johannes Haas auf der West- und Ostseite nur noch wenige Restarbeiten zu erledigen. Wie mehrfach berichtet, waren in den vergangenen neun Monaten südlich der Karolinenbrücke auf beiden Seiten des Lechs die Uferbefestigungen saniert worden. Auf der Ostseite war dafür ein großes Arbeitsplateau aus Kies notwendig, damit an der bestehenden Mauer Arbeiten vorgenommen werden konnten. Eine neue Mauer wurde zur Abstützung der alten gebaut. Der Kies des Arbeitsplateaus wurde planiert. Mittlerweile befindet sich das Plateau 30 bis 40 Zentimeter unter der Wasseroberfläche. „Damit ist es auch ein potenzieller Kieslaichplatz für Fische“, sagte Haas. Nach und nach werde der Lech das kiesiege Material aber weitertragen, vor allem bei Hochwasser.

Auch auf der Westseite sind die Arbeiten fast abgeschlossen. Der Deich entlang der Häuser, die sich dicht am Wasser befinden, und die Mauer von der Karolinenbrücke bis zum Deich seien so gut wie fertig. Auch der neue Dammbalkenverschluss als Durchgang zum Englischen Garten, bei dem bei Hochwasser die Balken die Öffnung verschließen. Als letzte größere Maßnahme steht die Asphaltierung der Straße am Englischen Garten an. Dazu wird laut Johannes Haas zwischen 30. Juni und 2. Juli eine Vollsperrung der Straße notwendig sein.

Die Mauer am Englischen Garten ist fertig. Bild: Thorsten Jordan

Den ursprünglichen Zeitplan und auch den Finanzplan haben Wasserwirtschaftsamt, Planungsbüro und Baufirma nicht einhalten können. Wie berichtet, hatte es auch bei der Sanierung einige Überraschungen gegeben. Beispielsweise tauchte ein unbekannter Nagelfluhfelsen im Bereich der 90 Meter langen Ostmauer auf. Er war ein Rammhindernis für die Spundwände und musste per Bagger stückweise entfernt werden. Außerdem verzögerte starker Regen im Februar die Bauarbeiten.

Zudem musste für das Arbeitsplateau auf der Ostseite wesentlich mehr Kies als geplant verwendet werden. Am Ende waren es laut Johannes Haas rund 5000 Kubikmeter. Und so seien auch die Baukosten gestiegen. Ursprünglich waren rund 4,5 Millionen Euro veranschlagt worden, nun werde man aber bei etwa fünf Millionen Euro landen. Erste Überlegungen, die beiden Ufermauern südlich der Karolinenbrücke zu erneuern, hatte es im Jahr 2010 gegeben. Nun, zehn Jahre später, ist das Projekt fast beendet.

Einen Kommentar zum Thema lesen Sie hier: Wildpark in Landsberg: Bitte die Sperrungen beachten

Themen folgen