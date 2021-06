Der neue Lechsteg in Landsberg ist eröffnet

Wegen der Kosten ist der Lady-Herkomer-Steg in Landsberg umstritten. Jetzt können ihn Fußgänger und Radfahrer nutzen.

Nach fast zwei Jahren Bauzeit können die Landsberger jetzt den neuen Lechsteg nutzen. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) eröffnete den Lady-Herkomer-Steg im Rahmen einer kleinen Einweihungsfeier am Freitagmittag. Das Projekt war vor allem aufgrund der Kosten in Höhe von rund 9,5 Millionen Euro umstritten. Baumgartl sagte, das sei nicht mehr entscheidend. Wichtig sei die Funktion der Brücke, die Fußgänger und Radfahrer aus dem Westen der Stadt nutzen sollen um sicher in die Altstadt zu gelangen.

Es sollte coronabedingt eigentlich eine kleine Einweihungsfeier werden. Doch die Möglichkeit, als eine der ersten über den neuen Steg zu gehen, wollten sich an die 100 Landsberger nicht nehmen lassen. In ihrer Ansprache sagte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, die 130 Meter lange und bis zu sieben Meter breite Brücke überzeuge vor allem durch ihre geschwungene Form. Die Konstruktion passe sich der Umgebung an. Wer über den Lady-Herkomer-Steg geht, der könne einen neuen Blick auf das Lechwehr und den Mutterturm genießen, die Bänke in der Mitte würden zum Verweilen einladen.

Eröffnung des neuen Lechstegs in Landsberg mit (von links) Drittem Bürgermeister Felix Bredschneijder, Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und Zweitem Bürgermeister Moritz Hartmann. Foto: Thorsten Jordan

Der neue Lechsteg soll vor allem, das neue Stadtviertel „Urbanes Leben am Papierbach“ mit der Altstadt verbinden. Bezuschusst wird er von der Regierung von Oberbayern mit knapp 2,9 Millionen Euro. Weitere 1,3 Millionen Euro steuert der Papierbach-Investor ehret+klein aus München bei. Die Arbeiten begannen im September 2019 mit dem Aufschütten einer Kiesbank im Lech. Die fünf Brückenteile wurden vor Ort verschweißt und mit einem Schwerlastkran auf den Widerlagern platziert.

Bevor Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl gemeinsam mit ihren Stellvertretern Moritz Hartmann (Grüne) und Felix Bredschneijder (SPD) die Brücke offiziell freigab, erhielt der Steg den kirchlichen Segen. Zwei Mitglieder der Stelzer brachten die Scheren, mit denen das Band zerschnitten wurde.

