Die "Bürgerbeteiligung Landsberg" ist Geschichte

Eine Bürgergruppe begleitet das ULP-Wohnprojekt in Landsberg von Anfang an. Warum sie sich jetzt auflöst.

Sie haben die Planungen für das neue Stadtviertel Urbanes Leben am Papierbach (ULP) von Anfang an begleitet und wollten in Landsberg auch in anderen Bereichen mit ihrem Netzwerk und ihrem Wissen helfen. Doch damit ist jetzt erst einmal Schluss. Die Bürgergruppe des Vereins „Bürgerbeteiligung Landsberg am Lech“ ist bei einer Mitgliederversammlung einstimmig aufgelöst worden.

Auch der Verein wird in den kommenden Tagen und Wochen aufgelöst werden, teilen die Vorsitzenden Thomas Andreas Frank und Bernd Schwarz in einer Pressemeldung mit. Der damit verbundene Schatz an Netzwerk (Unterstützer, Wissenschaft, Gleichgesinnte in ganz Deutschland) und das angehäufte Wissen zu unterschiedlichen Fragestellungen in der Bürgerschaft gingen damit in den größten Teilen für den Stadtrat und die lokale Bevölkerung verloren.

Das zentrale Ziel war es von Beginn an, eine Wissensplattform zu schaffen und zu pflegen, die Trends, die Amtsträger im Verein und auch sonstige äußere Situationen überdauert und zu jeder Zeit zum Vorteil der Gemeinschaft bei Anfragen und auch in Projekten nutzbar ist, heißt es in der Pressemeldung. Ziel sei es auch gewesen, die Anliegen und Bedürfnisse jeglicher Art, in der Bevölkerung, in der Politik und in der Verwaltung auf einer gemeinsamen und möglichst sachlichen Ebene abzubilden. Es sei ein lokales und überregionales Netzwerk zu den unterschiedlichen Fragestellungen geschaffen worden.

Auf dem Gelände des neuen Stadtviertels Urbanes Leben am Papierbach sollen Wohnungen für rund 1500 Menschen entstehen. Foto: Thorsten Jordan

Auch nach dem Baubeginn am Papierbach sei die Bürgergruppe ULP in die weiteren Schritte eingebunden gewesen, war Ansprechpartner der Landsberger Bürgerinnen und Bürger, der Käufer und Interessenten der Wohnungen. Letzte Aktionen waren die Bürger-Stammtische und die Namensfindung für Gebäude und Areal im Baugebiet unter Beteiligung der Landsberger Bürgerinnen und Bürger, teilen Frank und Schwarz mit. Die erfolgreiche Bürgerbeteiligung an den Planungen in der ehemaligen Pflugfabrik habe die deutliche Anerkennung von allen Seiten – der Bürger, der Stadtverwaltung, des Stadtrats und des Investors ehret+klein. Vorgehen und Resultate seien als beispielhaft über die Landkreisgrenzen hinaus verbreitet worden. Einige Kommunen hätten Rat in der Stadtverwaltung zu den zeiteffizienten und sachlich gehaltenen Prozessen gesucht. „Bürgerideen, Wünsche und Kritik wurden und werden beim Bau weitestgehend berücksichtigt.“

Bei Bedarf kann die Bürgerbeteiligung wieder starten

Um am Erfolg dieser Bürgerbeteiligung anzuknüpfen, entschlossen sich Thomas Andreas Frank und Bernd Schwarz die Bürgerbeteiligung Landsberg am Lech aus der Taufe zu heben. Es wurde intensiv versucht weitere Bürgergruppen für diverse Projekte, zum Beispiel Vorderanger/Hinteranger, Inselbad, Schlossberg, Digitalisierung, Jugend, Umwelt, Kultur und Verkehr zu etablieren. Fehlendes Interesse und fehlendes Geld sowohl bei der Stadt als auch bei der Bürgerbeteiligung Landsberg am Lech hätten den Start schwierig gemacht und schließlich schweren Herzens zum Entschluss der drei Vorsitzenden geführt, den Verein aufzulösen. Jedoch mit der Option bei Bedarf neu zu starten und die reichen Erfahrungen wieder zu mobilisieren.

