Landsberg

06.06.2021

Die Kinofans sind in Landsberg wieder unterwegs

Plus In Landsberg öffnen nach langer Zwangspause die Kinos. Zum Olympia Filmtheater und zum Filmforum des Theaters kommen wieder Gäste. Wie die Betreiber den Neustart sehen und was die Besucher dazu sagen.

Von Daniel Weber

Der Lockdown im Landkreis Landsberg läuft aus. Für die Kinofans heißt das, dass sie endlich wieder vor großen Leinwänden ihrem Hobby frönen können – und einige von ihnen haben das bereits getan. Das LT hat vor Ort mit Kinobesuchern und -betreibern gesprochen und gefragt, wie gut es mit dem Neustart klappt.

Themen folgen