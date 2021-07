Inselbad Landsberg: Kosten für die Sanierung stehen fest

Das Inselbad in Landsberg soll saniert und umgebaut werden. Jetzt ist bekannt, wie viel das kosten wird.

Das Inselbad in Landsberg muss dringend saniert und umgebaut werden. In einer nichtöffentlichen Sitzung wurde den Stadträten jetzt vorgestellt, wie viel das kosten und wie das Projekt finanziert werden könnte.

Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) am Donnerstag, dass eine erste Kalkulation Kosten in Höhe von 16 Millionen Euro vorsieht. Grundlage der von den Stadtwerken als Betreiber des Bades in Auftrag gegebenen Planung sei das Ergebnis einer Bürgerbefragung aus dem Jahr 2017. Damals hatte sich die Mehrheit der Befragten für einen Erhalt des Inselbads als Familienbad ausgesprochen. Die Stadtwerke seien als Eigentümer des Geländes und der Gebäude für die Planung zuständig.

Im Inselbad in Landsberg gibt es unter anderem ein Schwimmerbecken. Foto: Julian Leitenstorfer

In der nicht öffentlichen Sitzung stellten Christof Lange, der Kaufmännische Vorstand der Stadtwerke, und Kämmerer Alexander Ziegler Finanzierungsmöglichkeiten dar. Näheres wollte die Oberbürgermeisterin nicht dazu sagen. Es seien aber Eckpunkte vereinbart worden. So dürfe die Finanzierung der Sanierung die Leistungsfähigkeit der Stadtwerke bei anderen Projekten nicht beeinflussen. "Die Stadtwerke könne das nicht alleine tragen", sagte Baumgartl. Klar sei allerdings, dass die Stadtwerke auch eigenes Kapital einbringen müssten. Die Stadt müsse aber auch ihren Beitrag leisten. Unter anderem müsse neu geregelt werden, wie viel des Defizits des Inselbads und der Parkgaragen die Stadt übernimmt. Bislang waren dies bis zu 500.000 Euro im Jahr. "Wir sind auf einem guten Weg", sagte Doris Baumgartl zu den Beratungen.

Ganzjahresgastronomie ist kein Teil der Planung

In der Sitzung des Stadtrats am Mittwoch, 7. Juli, sollen die Sanierungs- und Umbaupläne vorgestellt werden. Darin nicht vorgesehen ist eine Ganzjahresgastronomie. Der Stadtrat hatte die Stadtwerke gebeten, prüfen zu lassen, ob dies wirtschaftlich ist. Ein Gutachter bescheinigte einer Ganzjahresgastronomie, durchaus rentabel zu sein. Dennoch lehnte der Verwaltungsrat der Stadtwerke, dem auch einige Stadträte angehören, eine solche Nutzung ab.

Lesen Sie dazu auch