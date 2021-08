Landsberg

Die Kultur liegt Stadtrat Tom Bohn besonders am Herzen

Tom Bohn, der als Regisseur und Drehbuchautor arbeitet, gehört seit 2016 der FDP an.

Plus Snowdance-Chef Tom Bohn (FDP) ist seit gut einem Jahr Mitglied im Landsberger Stadtrat. Was er in dem Gremium vermisst.

Von Dagmar Kübler

Tom Bohn, gebürtig in Wuppertal ( Nordrhein-Westfalen), wohnt und arbeitet heute in Berlin und Landsberg, das er jährlich mit Snowdance zur „Filmstadt“ verwandelt. Bohn ist Medienschaffender, aber auch ein politischer Mensch. Zehn Jahre gehörte er Bündnis 90/Die Grünen an und wechselte 2016 zur FDP, die er als Einziger auch im Stadtrat vertritt.

