Die Landsberger Skibörse muss wegen Corona kurzfristig abgesagt werden

Kurz vor dem Start muss die Landsberger Skibörse abgesagt werden. Als Grund nennen die Organisatoren die Corona-Situation im Landkreis.

Aufgrund der rasanten Corona-Inzidenzentwicklung in den vergangenen Tagen – am Freitag lag der Wert im Landkreis Landsberg bei 391,7 – muss die Skibörse, die am Wochenende im Landsberger Sportzentrum stattfinden sollte, kurzfristig abgesagt werden. Das gibt die Sektion Landsberg des Deutschen Alpenvereins (DAV) in einer Pressemitteilung bekannt.

Die Mitstreiter der Skischule Landsberg im DAV hätten in den vergangenen Tagen und Wochen extrem viel Herzblut und Engagement in die sichere Durchführung der Veranstaltung investiert. Nun müsste aber dennoch die Reißleine gezogen werden. „Wir sehen uns für unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer und auch für unser Publikum verantwortlich und wollen Niemanden einem erhöhten Infektionsrisiko aussetzen“, heißt es in der Mitteilung. "Im nächsten Jahr, im dann dritten Anlauf seit der Corona-Zeitrechnung, wird es dann sicher wieder klappen – wir bleiben dran." (lt)

Lesen Sie dazu auch