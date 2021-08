Die Spider Murphy Gang rockt am Landsberger Schlüsselanger

Plus Zum Abschluss des Lechstadtfestivals tritt die Spider Murphy Gang am Landsberger Schlüsselanger auf. Dem Publikum bietet die Münchner Band eine bunte Mischung.

Der Skandal um Rosi wurde natürlich auch beschrieben, aber erst als Zugabe: Die Spider Murphy Gang gastierte mit ihrem „unplugged“ Konzert zum Abschluss des Lechstadtfestivals auf dem Schlüsselanger in Landsberg. Und lockte nicht nur „die halbe Verwandtschaft“ an, wie der aus Landsberg stammende Frontmann Günther Sigl zu Beginn humorvoll anmerkte.