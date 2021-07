Die Stadt Landsberg zeichnet verdiente Bürger aus

Langjährige Stadtratsmitglieder, ein ehemaliger Oberbürgermeister und engagierte Landsbergerinnen und Landsberger: Die Liste der Geehrten ist lang. Unsere Zeitung stellt die Ausgezeichneten vor.

Es war Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) seit vielen Monaten ein Anliegen: die Ehrung verdienter Landsberger. Eigentlich ist der Ehrenabend immer eine der ersten Veranstaltungen nach einer Kommunalwahl. Doch die Corona-Pandemie hat dessen Durchführung seit Mai 2020 immer wieder verhindert. Jetzt wurden ausgeschiedene Stadträte, ein ehemaliger Oberbürgermeister und engagierte Personen im Historischen Rathaus ausgezeichnet.

Doris Baumgartl und ihr Team hatten sich alle Mühe gegeben, trotz Corona-Beschränkungen der Veranstaltung einen würdigen Rahmen zu geben. Das gelang vollauf, wozu auch die musikalische Begleitung der Städtischen Musikschule unter der Leitung von Birgit Abe beitrug. Der Ehrungsabend sei eine gute Möglichkeit, den Dank und die Wertschätzung der Bürgerinnen und Bürger für die Geehrten zum Ausdruck zu bringen. „Sie tun etwas und verändern dabei das Gesicht der Stadt. Sie alle haben Impulse für die Stadt gesetzt und Spuren hinterlassen“, sagte Baumgartl. Folgende Personen wurden geehrt:

Tobias Wohlfahrt kennt man vom Ruethenfestverein

Als Vorsitzender des Ruethenfestvereins ist Tobias Wohlfahrt ein bekanntes Gesicht in Landsberg. In der Stadtratsperiode von 2014 bis 2020 war er Fraktionsvorsitzender der CSU. Für seine ehrenamtliche Arbeit im Stadtrat erhielt Wohlfahrt die Stadtehrennadel.

Henrik Walter ist vielen Landsbergern als Henrik Lüßmann bekannt. In jungen Jahren aktiv im Jugendbeirat und im Kreisjugendring zog er 2008 für die Grünen in den Stadtrat ein. Als Verkehrsreferent setzte sich Walter vor allem für die Radfahrer in der Stadt ein. Im Jahr 2020 beendete Henrik Walter seine Tätigkeit als Stadtrat und erhielt nun die Bürgermedaille in Silber.

Die Hartmanns, eine politische Dynastie in Landsberg

Mit seiner Frau Uschi ist er Begründer einer politischen Dynastie in Landsberg: Dr. Andreas Hartmann von den Grünen. Er wurde für seine langjährigen Verdienste als Stadtrat (1996 bis 2020) erneut geehrt – dieses Mal mit einem Kupferstich mit Landsberger Ansichten. Als ausgeglichen, ruhig, genügsam und naturverbunden wird er bezeichnet, in seiner Zeit als Stadtrat setzte er sich für mehr Radwege, Grünflächen und andere Grüne Themen ein.

Sie war Kindergartenreferentin, Umweltreferentin und Mitglied im Bauausschuss. 20 Jahre – von 2000 bis 2020 – gehörte Traudl Lüßmann (Grüne) dem Stadtrat an, dafür gab es nun den Ehrenring. Ihrer beharrlichen Arbeit sei es unter anderem zu verdanken, dass die Grünen nach schweren Anfangsjahren respektiert und akzeptiert werden.

Ein Kupferstich für den früheren Chef der Stadtwerke

Norbert Köhler war Chef der Stadtwerke, als die Stadt von 20.000 auf 30.000 Einwohner gewachsen ist. Als Köhler 1989 nach Landsberg kam, gab es rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – heute sind es über 100. Der Bau der Parkgarage im Schloßberg, die Umgestaltung der Gaststätte in der Teufelsküche und die Re-Kommunalisierung des Stromnetzes fielen unter anderem in seine Amtszeit. Für sein langjähriges Wirken erhielt Norbert Köhler nun einen Kupferstich.

Er war zwar nur kurze Zeit Stadtrat, dennoch wurde auch Erich Schmid (UBV) mit einem Bild des Landsbergers Hans Dietrich geehrt. Schmid, den viele als Übungsleiter und Skilehrer kennen, der sich aber auch leidenschaftlich für den Erhalt des Lechstrands am Inselbad einsetzt, war von 2019 bis 2020 als Nachrücker im Stadtrat.

Christian Karlstetter: Zwei Schulen, aber nur ein Gehalt

Schulleiter zweier Schulen, ein doppeltes Kollegium und eine doppelte Schülerzahl, aber kein doppeltes Gehalt – Rektor Christian Karlstetter hat das nicht davon abgehalten, die Zusammenlegung der beiden Mittelschulen zu organisieren. Seit 1995 war er Schulleiter der Mittelschule am Schloßberg, mittlerweile ist er im Ruhestand. Für seinen Einsatz für die Schülerinnen und Schüler erhielt Karlstetter einen Kupferstich überreicht.

Christian Jungbauer wollte schon als Kind Feuerwehrmann werden und hat dieses Ziel konsequent verfolgt. 1995 startete er als hauptamtlicher Gerätewart bei der Landsberger Feuerwehr, zuletzt war er sechs Jahre lang Stadtbrandinspektor, ehe er aus familiären Gründen etwas kürzer treten wollte. Für seine Verdienste wurde er mit der Stadtehrennadel in Silber ausgezeichnet.

Bürgermedaille in Silber für den früheren Oberbürgermeister Mathias Neuner

Er hatte entscheidenden Anteil daran, dass Landsberg eine Partnerstadt in Sachsen (Waldheim) hat und dass alle Landsberger, gleich ob Migranten oder nicht, in einer toleranten Stadt leben. In seiner Zeit als Stadtrat (2012 bis 2020) war Jost Handtrack (Grüne) unter anderem als Referent für ausländische Mitbürger und Asylbewerber tätig. Ein Amt, das er nun auch außerhalb des Stadtrats fortführt. Handtrack erhielt die Stadtehrennadel in Silber.

Weitere geehrte Persönlichkeiten sind (von links) Reinhard Skobrinsky, Mathias Neuner, Christian Jungbauer, Bernhard Arnold und Jost Handtrack. Das Bild zeigt sie mit Zweitem Bürgermeister Moritz Hartmann (Zweiter von links) und Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl. Foto: Conny Kurz

„Du hast dieser Zeit deinen besonderen Stempel aufgedrückt“, sagte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl über ihren Vorgänger Mathias Neuner, der nach acht Jahren im Amt 2020 nicht mehr wiedergewählt wurde. Sie nannte unter anderem den Neubau des Heilig-Geist-Spitals, die Zusammenlegung der Mittelschulen, den Bau einer neuen Obdachlosenunterkunft und den Start des Urbanen Lebens am Papierbach. Neuner habe nicht nur neu gebaut, sondern auch das Herkomer Museum und das Bayertor saniert. Doris Baumgartl überreichte Mathias Neuner die silberne Bürgermedaille.

Mit der Heilig-Kreuz-Kirche ist Bernhard Arnold ein Leben lang verbunden. Er wurde dort getauft, heiratete dort und war 32 Jahre lang Kirchenpfleger. Jetzt hat er das Amt, das er 1987 von seinem Vater übernommen hat, an seinen Sohn Stefan weitergegeben. In Würdigung seiner Lebensleistung erhielt Arnold die Bürgermedaille in Silber.

Reinhard Skobrinsky, der hartnäckige Einzelkämpfer

Ein Bürgerbegehren gegen den Hauptplatzumbau im Jahr 1995 brachte Reinhard Skobrinsky in die aktive Politik und ein Jahr später für die Bürgeraktion Landsberg, kurz BAL, in den Stadtrat. Lange Jahre als Einzelkämpfer blieb Skobrinsky immer zielstrebig und vertrat seine Ziele hartnäckig. Für sein ehrenamtliches Engagement erhielt er einen zweiten Kupferstich.

Nicht anwesend waren Georg Krackhardt und Lothar Kirsch. Der frühere Stadtrat Krackhardt (CSU, dann UBV) darf sich über die Ehrennadel in Silber freuen, Kirsch, der 15 Jahre die Musikschule leitete, über einen Kupferstich. Kirsch kam als Gitarrenlehrer nach Landsberg, blieb der Musikschule 35 Jahre verbunden und holte den Wettbewerb „Jugend musiziert“ an den Lech.