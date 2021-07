Die Von-Kühlmann-Straße in Landsberg wird gesperrt

Die Stadtwerke verlegen in Landsberg einen Kanal. Wie Häuser und Landratsamt erreicht werden können und wie lang die Arbeiten dauern.

Die Stadtwerke Landsberg verlegen in den Sommerferien einen neuen Kanal für Abwasser, über den auch das neue Stadtviertel Urbanes Leben am Papierbach (ULP) angeschlossen wird. Deswegen wird die Von-Kühlmann-Straße zwischen dem Herbstweg und dem Mutterturm ab Montag, 19. Juli, voraussichtlich acht Wochen lang gesperrt. Was Anlieger, Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer wissen müssen.

Die Baumaßnahme hatten die Stadtwerke bereits angekündigt. Die Von-Kühlmann-Straße, in der die Rohre eingebaut werden, wird zwischen Herbstweg und Mutterturm für den motorisierten Verkehr gesperrt. Fußgänger können sie passieren. Der Lech kann über den Lady-Herkomer-Steg überquert werden. Die Anlieger entlang der Von-Kühlmann-Straße können ihre Gebäude anfahren, teilen die Stadtwerke in einer Pressemeldung mit. Der Verkehr und der Stadtbus werden über die Katharinenstraße und den Hindenburgring umgeleitet. Die Stadtbushaltestelle „Evangelische Kirche“ muss komplett entfallen, die Haltestelle „Alter Friedhof/Schwaighofstraße“ wird weiterhin angefahren.

Zufahrt zum Landratsamt über die Katharinenstraße

Die Zufahrt zum Landratsamt und zu allen weiteren Einrichtungen einschließlich der Parkplätze erfolgt von der Katharinenstraße. Die Anwesen in der Von-Kühlmann-Straße nördlich des ULP-Areals sowie in der Frühlings-, Sonnen- und Benedikt-Hagg-Straße wie auch im Gottesangerackerweg und Herbstweg sind laut Pressemitteilung über die Augsburger Straße erreichbar.

Bis zum Ende der Schulferien am Freitag, 10. September, sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. „Mit dieser Baumaßnahme verlegen wir auch einen Regenwasserkanal und Leitungen für Trinkwasser und Strom. So muss die Straße nur einmal gesperrt werden“, sagt Projektleiter Laif Peltz.

