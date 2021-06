Landsberg

06.06.2021

Dieser Chor aus Landsberg besitzt sogar ein Patent

Plus In Landsberg gibt es einen Chor mit einem ganz besonderen Namen. Mit seinem abwechslungsreichen Programm sorgt er bei den Auftritten für Aufsehen und erlebt so einiges.

Von Hertha Grabmaier

Sie heißen beispielsweise „Gemütlichkeit“, „Frohsinn“, „Fröhlichkeit“ - doch von alledem war in den vergangenen Monaten nichts zu spüren. Die Rede ist von den Chören im Landkreis Landsberg. In einer Serie stellen wir sie vor.

Themen folgen