Landsberg

29.10.2021

Doping oder medizinisch notwendig? Pärchen in Landsberg vor Gericht

Wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen die Dopingmittelverordnung muss sich ein Pärchen in Landsberg vor Gericht verantworten.

Plus Prozess wegen Verstoß gegen Dopingmittelverordnung: Ein Pärchen muss sich in Landsberg vor Gericht verantworten. Es geht um Testosteron in großen Mengen.

Von Ernst Hofmann

Haben der 27-jährige Angeklagte und seine 29-jährige Lebensgefährtin kräftig gegen die Dopingmittelverordnung verstoßen oder nicht? Das dazu mit Spannung erwartete Urteil ist am Freitag nach einer guten Stunde Hauptverhandlung von Richterin Katrin Prechtel in Landsberg noch nicht gefällt worden. Nach Meinung der Vorsitzenden gibt es noch eine Reihe von Ungereimtheiten, die erst abgeklärt werden müssten.

