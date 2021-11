EM der Metzger: So läuft es für den Landsberger Michael Moser

Der Landsberger Michael Moser und zwei seiner Mitarbeiter treten bei der EM der Metzger für Deutschland an. Welche Aufgaben sie erfüllen müssen.

Der Landsberger Metzgermeister Michael Moser und seine beiden Mitarbeiter Katharina Bertl und Fabian Schüttler waren Teil der deutschen Mannschaft, die beim Europa-Cup der Metzger in Clermont-Ferrand in Frankreich teilgenommen hat. Das Team „Butcher Wolfpack“ maß sich dort mit den anderen Nationalteams aus Frankreich, Italien und Spanien.

Die Großveranstaltung, die erstmals in dieser Form stattfand, war gleichzeitig die erste richtige Bewährungsprobe für das Wolfpack-Nationalteam, das in dieser Konstellation noch nie bei einem internationalen Wettbewerb angetreten ist. In die Gesamtwertung flossen laut Pressemeldung verschiedene Kategorien ein. So mussten zum Beispiel zwei Lämmer, ein Kalb, ein Rinderviertel, ein halbes Schwein und zwei Hühner sowie sechs Wachteln m fachmännisch zerlegt und zu optisch ansprechenden und verzehrbaren Feinkostprodukten veredelt werden. Final musste nach Ablauf der Wettkampfzeit alles in perfekter Manier in einer eigenen Kühltheke angerichtet werden.

Das deutsche Team "Butcher Wolfpack" bei der Siegerehrung. Foto: Butcher Wolfpack

Heraus kam für die deutsche Mannschaft ein dritter Platz in der Gesamtwertung. „Der Platz auf dem Treppchen macht uns stolz und zufrieden. Das kann sich doch sehen lassen, gerade wenn man bedenkt, dass wir die komplette Wettkampfvorbereitung und Trainingseinheiten immer wieder unter Corona-Bedingungen abhalten mussten“, sagt Michael Moser. Der Sieg in der Gesamtwertung ging an das Team aus Frankreich, gefolgt von der Squadra Azzurra Carne aus Italien.

Der Wettkampf, der laut Pressemeldung auch ein großes Familientreffen war, sollte auch als Vorbereitung für das nächste große Ereignis dienen. Denn die World-Butcher-Challenge, sozusagen die inoffizielle Weltmeisterschaft der Erwachsenen im Metzgerhandwerk, wirft ihre Schatten bereits voraus. Sie findet im nächsten Jahr in Sacramento in Kalifornien statt. (lt)

