vor 33 Min.

Landsberg: Ein Biber geht auf einen Dackel los

Der Biber verteidigt seine Biberburg am Hungerbach in Landsberg. Warum der Hund Glück hatte.

Von Stephanie Millonig

Hundedame Heidi hat Glück, sie entging um Haaresbreite einem Biberangriff. Wie ihre Besitzerin Elke Straßer aus Landsberg erzählt, schwimmt der Rauhaardackel leidenschaftlich gerne. Und so führte vor einigen Tagen der Weg zum Hungerbach, dort wo es hinter dem Eisstadion eine Ausbuchtung gibt. Kaum von der Leine, sprang der Hund ins Wasser.

„Heidi ist gerade wieder auf mich zu gepaddelt, da sah ich hinter ihr etwas aus sie zuschwimmen.“ Der Rauhaardackel bemerkte nicht, dass ein Biber auf ihn zuschoss. Aber die Besitzerin, die einen Schreckensschrei ausstieß, als der Biber das Maul aufriss und zum Biss ansetzte. „Ich hab’ geschrien wie am Spieß.“ Und das hat das Wildtier vermutlich erschreckt, sodass er von der Dackeldame abließ. Ein Vorfall, der für den Teckel hätte tödlich enden können.

Ein Schäferhund musste eingeschläfert werden

Der ehrenamtliche Biberbeauftragte des Landkreises, Helmut Killian, weiß von einem Vorfall bei einer Fischzucht im Landkreis. Dort wurden zwei Schäferhunde gehalten. Einer sei von einem Biber so zugerichtet worden, dass er eingeschläfert werden musste, so Killian. Welche Kraft Biberzähne haben, sieht man an den durchnagten dicken Bäumen am Lechufer oder am Hungerbach.

Aber warum ist der Biber, der Pflanzen frisst und damit nicht auf Beute aus ist, derartig aggressiv? Wenn sich jemand nähere, schlage ein Biber normalerweise mit dem Schwanz, der sogenannten Kelle, laut klatschend aufs Wasser, um die Artgenossen zu warnen, erzählt Killian. Danach tauche ein Biber sofort ab.

Die Biberburg wird verteidigt

„Anders verhält er sich aber direkt an seiner Biberburg und an der Ausbuchtung des Hungerbachs in Höhe der Eishalle gibt es eine Biberburg“, sagt Helmut Killian. Die Nagetiere verteidigten ihr Revier. Auch wenn ein fremder Biber eindringe, werde dieser angegangen. „Alles was da reinschwimmt, wird verbissen.“ An einer Stelle, an der ein Biber seine Biberburg hat, würde Killian einen Hund immer anleinen und nie ins Wasser lassen. Greift ein Biber dort auch einen Menschen an? Dies verneint Helmut Killian, Angst um Kinder müsse man keine haben.

Vielleicht ist es mit dem Biberspuk eh bald vorbei, denn es gibt dort eine sogenannte Entnahmegenehmigung für den Biber. Mit eine solchen Genehmigung ist es möglich, das unter Naturschutz stehende Tier zu schießen – oder wo dies nicht möglich ist, mit einer Falle zu fangen und dann zu töten: „Wenn ein immenser wirtschaftlicher Schaden zu erwarten ist, dann kann bei der Unteren Naturschutzbehörde eine sogenannte Entnahmegenehmigung beantragt werden.“

Biberschäden könne gefährlich und kostspielig sein

Der Biber baut Dämme, die Bäche aufstauen, um einen sicheren Eingang unter Wasser zu Biberburg oder Biberhöhle zu schaffen. Er fällt wertvolle Bäume und er baut sich Röhren vom Ufer bis in Maisfelder hinein, um sicher zum Futter zu gelangen. Solche Schäden können kann gefährlich oder kostspielig werden, sodass die Untere Naturschutzbehörde in solchen Fällen zustimmen kann, Biber zu entnehmen.

Mit einem Biber gab es auch am Lechstrand schon Probleme: Dem Biber schmecken die Bäume am Lechstrand in Landsberg

