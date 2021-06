Ein Festival auf dem Schlüsselanger in Landsberg

Die Stadt Landsberg veranstaltet heuer den Veitsmarkt und erstmals das LechStadt-Festival. Und was ist mit der Landsberger Wiesn?

Auch wenn es aktuell immer mehr Lockerungen gibt, machen die Corona-Auflagen es den Veranstaltern derzeit schwer, konkrete Pläne zu fassen. So ergeht es auch der Stadt Landsberg, wie es Ernst Müller, der Leiter des Amts für öffentliche Sicherheit und Ordnung, in der Sitzung des Bildungs-, Sozial- und Kulturausschusses des Stadtrats sagte. Dennoch wolle die Stadt zwei Veranstaltungen durchführen: den Veitsmarkt und das neue LechStadt-Festival. Auch zur Landsberger Wiesn ist eine Entscheidung gefallen.

Hinter dem LechStadt-Festival verbirgt sich ein breit gefächertes Programm, das vom 2. bis 18. Juli vor allem Besucher aus der Region auf den Schlüsselanger in Landsberg locken soll. Wie Ernst Müller in der Sitzung sagte, orientiere man sich am Landsberger Picnic Summer, den Bastian Georgi von Rebelz Sound im vergangenen Sommer auf dem Schlüsselanger – abgestimmt mit den gültigen Corona-Auflagen – organisiert hatte. Rund 500 Besucher durften seinerzeit dabei sein.

Werner Schmidbauer tritt in Landsberg auf

Nun soll auf dem Schlüsselanger von Anfang bis Mitte Juli nicht nur der Picnic-Summer (zwei Tage) stattfinden, sondern auch ein Poetry Slam, eine Oper („Musik auf Rädern“), Events des benachbarten Jugendzentrums und ein Tag für Landsberger Musikbands stattfinden. Die genauen Termine will die Stadt noch bekannt geben. Als Höhepunkte kündigt Landsbergs Pressesprecherin Susanne Flügel Open-Air-Auftritte von Chris Boettcher und Werner Schmidbauer an. Das Solo-Konzert von Werner Schmidbauer „Bei mir“ das ursprünglich für Sonntag, 7. Februar, geplant war und auf Sonntag, 13. Juni verschoben wurde, findet nun am Dienstag, 6. Juli, im Rahmen des LechStadt-Festivals statt.Info Wie der Veranstalter mitteilt, behalten bereits gekaufte Tickets ihre Gültigkeit.

Der Veitsmarkt wird heuer von der Innenstadt auf die Waitzinger Wiese verlegt. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

Der traditionelle Veitsmarkt wird vom 18. bis 20. Juni von 10 bis 18 Uhr stattfinden. Das teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit. Der Markt werde in diesem Jahr auf die Waitzinger Wiese verlegt. Der gesamte Platz sei sehr weitläuftig, sodass die Abstandsregelungen gut eingehalten werden könnten. An rund 30 Ständen wird beim Veitsmarkt ein breites Sortiment an Waren angeboten: unter anderem Mode, Leder, Strumpfwaren, Dachfenster, medizinische und kosmetische Instrumente, Haussanierungsartikel, Schmuck, Floristik, Haushaltsartikel, Duftwaren, Uhren Süß- und Esswaren.

Ursprünglich hatte die Stadt auch geplant, die Landsberger Wiesn an diesen drei Tagen in abgespeckter Form mit Fahrgeschäften und einem Biergarten stattfinden zu lassen. Doch nun wurde entschieden, die Landsberger Wiesn auf nächstes Jahr zu verschieben. „Die derzeit gültigen Auflagen für derartige Veranstaltungen sind aufgrund der pandemischen Lage immer noch zu problematisch und für die Betreiber nicht wirtschaftlich umzusetzen2, heißt es in der Pressemeldung. Beim Veitsmarkt gelten laut Stadt weiterhin die Hygiene- und Abstandsregelungen. Auch Masken müssten auf dem gesamten Veranstaltungsgelände getragen werden.

