Ein Landsberger stellt vegane Kerzen her

Plus Ein gebürtiger Landsberger ist Mitbegründer einer Firma für nachhaltige Kerzen und Raumdüfte. Wie aus einem Gespräch im Urlaub eine Geschäftsidee wird.

Ihre Geschäftsidee entwickelten Sebastian Wenning und Marie Brandenburg in einem Italienurlaub, als sie ein Gespräch über Glück bringende Dinge führten. Kerzen seien die Dinge, die sie glücklich machten, sagte die Lebens- und Geschäftspartnerin des gebürtigen Landsbergers damals. Er selbst habe immer viel mit Duftkerzen zu tun gehabt, sagt der 24-Jährige. Die beiden Veganer vermissen jedoch bei herkömmlichen Kerzen eine nachhaltige, tierversuchsfreie Herstellung. Produkte, die zu ihrer Lebenseinstellung passen, fanden sich nicht. Das wollten sie ändern und widmen sich seit etwas mehr als einem Jahr ihrem Projekt.