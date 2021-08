Landsberg

16:13 Uhr

Ein Sommerabend mit viel Gefühl am Sandauer Tor

Jesper Munk trat am Samstagabend beim Landsberger Kultursommer am Sandauer Tor auf.

Plus Jesper Munk sorgt beim Landsberger Kultursommer für einen schönen Konzertabend. Der Münchener kann sich vor Ort über eine Fan-Basis freuen.

Von Emma Fleßner

Die Tischplatten sind voll mit Getränkebechern, Papptellern und abgelegten Sonnenbrillen. Es ist spürbar, dass dieser Samstagabend ausgekostet werden soll. „Heute ist noch mal so schönes Sommerwetter und die Atmosphäre ist einfach richtig gut hier“, sagt Klara Lübkert. Die 19-Jährige will beim Kultursommer am Sandauer Tor gemeinsam mit ihren Freundinnen Landsberg noch mal von seiner schönsten Seite sehen, bevor die angehenden Studentinnen ihre Heimatstadt verlassen. Sie freuen sich auf den Auftritt von Musiker Jesper Munk.

