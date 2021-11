Ein buntes Kabarett-Programm zum Jubiläum im Stadttheater

Plus Die Landsberger Kleinkunstbühne s´Maximilianeum feiert ihr 30-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass soll in den kommenden Wochen ein „Jubiläumsfeuerwerk“ gezündet werden

Es ist so weit: Im November startet die Kleinkunstbühne s´Maximilianeum ihre kleine, aber feine Sonder-Gastspielreihe anlässlich des 30-jährigen Bestehens. Die Organisatoren versprechen ein „Jubiläumsfeuerwerk“: Zu erleben gibt es die vielfach preisgekrönten Kabarettstars Lars Reichow („Freiheit“, 10. November) und Sarah Hakenberg („Wieder da“, 13. November). Zum Abschluss bringt das bayerische Schauspielerpaar Johanna Bittenbinder und Heinz-Josef Braun am 27. November den „Jennerwein“ als schauriges Livehörspiel auf die Bühne im Stadttheater Landsberg. Alle Veranstaltungen finden im Saal statt, Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.