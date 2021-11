Landsberg

15:58 Uhr

Ein ehemaliger Rechtsanwalt steht in Landsberg vor Gericht

Wegen Untreue musste sich ein ehemaliger Rechtsanwalt vor dem Amtsgericht in Landsberg verantworten.

Plus Ein 73-jähriger Landsberger muss sich am Amtsgericht wegen Untreue verantworten. Es geht um die Frage, was er mit 174.000 Euro eines Bekannten gemacht hat.

Erneut musste sich ein 73-jähriger ehemaliger Rechtsanwalt aus Landsberg vor Gericht verantworten. Dieses Mal machte ihm die Staatsanwaltschaft den Vorwurf der Untreue. Wie der mehrfach einschlägig vorbestrafte und noch unter öffentlicher Bewährung stehende Angeklagte verurteilt wird.

