Ein geplanter Anbau sorgt für Streit in Landsberg

Plus Eine Nachbarin klagt gegen ein Vorhaben in der Alten Bergstraße in Landsberg. Das Verwaltungsgericht macht sich vor Ort ein Bild. Was die Anwohnerin stört.

Von Dominik Stenzel

Seit knapp drei Jahren wird das Landsberger Café Zirnheld an der Alten Bergstraße wieder betrieben. Beinahe ebenso lange zieht sich der Streit um einen geplanten Anbau an der Rückseite des Gebäudes, durch den Platz für die Unterbringung von Mülltonnen und Personaltoiletten geschaffen werden soll. Eine Nachbarin klagte gegen die Pläne – nun begutachtete das Münchner Verwaltungsgericht die Situation vor Ort. Nach der Verhandlung steht fest: Die Angelegenheit bleibt kompliziert und wird die Beteiligten noch eine ganze Weile beschäftigen.

