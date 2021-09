Landsberg

17:13 Uhr

Ein kurioser Fall vor dem Amtsgericht in Landsberg

Ein kurioser Fall von Sachbeschädigung wurde am Amtsgericht in Landsberg verhandelt.

Plus Ein Mann beschädigt in Landsberg mit einem Garagentor ein davor abgestelltes Auto. Warum er dafür nicht bestraft wird.

Von Ernst Hofmann

Ein kurioser Fall ist jetzt am Amtsgericht in Landsberg verhandelt worden: eine Sachbeschädigung mit einem Garagentor. Der Angeklagte kam am Ende ohne Strafe davon, der Geschädigte jedoch könnte selbst vor Gericht landen, weil Richter Michael Eberle der Auffassung war, dass der 19-Jährige nicht die Wahrheit gesagt habe.

