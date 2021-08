Landsberg

vor 39 Min.

Ein neues Kunstwerk beim Mutterturm in Landsberg

Plus Nach dem Wettbewerb "Kunst am Bauzaun" am ULP-Viertel wird ein weiterer Bauzaun besprüht. Das Kunstwerk steht für die Landsberger Stadtentwicklung.

Als Mentoren und Betreuer des Wettbewerbs „Kunst am Bauzaun“ des Quartiers Urbanes Leben am Papierbach (ULP) stand der Landsberger Streetart-Künstler „Erwa.One“ zusammen mit Kulturreferent Axel Flörke den jungen Künstlerinnen und Künstlern zur Seite. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, kam im Anschluss an den Sprühwettbewerb und die Preisverleihung die Idee auf, den noch stehen gebliebenen Bauzaun gegenüber des Mutterturms zu gestalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

