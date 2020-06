05:59 Uhr

Landsberg: Eine blühende Oase im vierten Stock

Plus Das Ehepaar Feldmer-Metzger hat sich einen idyllischen Rückzugsort auf seiner Dachterrasse mitten in Landsberg geschaffen. Dort gibt es nicht nur eine kunterbunte Pflanzenwelt.

Von Cornelia Madlener

Es blüht im ganzen Landkreis Landsberg. Denn hier scheint es besonders viele begabte Hobbygärtner zu geben. Egal ob in den idyllischen Hinterhöfen, Terrassen oder Balkonen von Landsberg oder in den eleganten Gartenanlagen am Ammersee oder den so typischen bayerischen Bauerngärten. Es sind kleine Paradiese, die man so entdecken kann. Gestartet waren wir mit unserer neuen Serie „Pflanzenpracht im Landkreis“ in einem kleinen Garten in Landsberg. Heute bleiben wird in Landsberg. Gerne können Sie sich bei uns bewerben, wenn Sie selbst oder Ihre Nachbarn einen besonders schönen Garten haben. Schicken Sie uns eine E-Mail an redaktion@landsberger-tagblatt.de. Und es gibt auch was zu gewinnen: Drei der schönsten Gärten erhalten einen Preis, den Gärtnereien aus dem Landkreis spendieren. Die Gärtnereien Scherdi Hofstetten, Geier Weil und Dumbsky Hechenwang sind dabei.

Dass ein prachtvolles Blumenmeer auch im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses möglich ist, zeigt die Dachterrasse von Monika Feldmer-Metzger und ihrem Mann Rainer Metzger in der Saarburgstraße in Landsberg. Auf 35 Quadratmetern haben sich die beiden eine stilvoll eingerichtete Oase geschaffen.

Seit die beiden die Wohnung vor fünf Jahren bezogen haben, wurde dort alles selbst gestaltet und eingerichtet. Begrenzt wird die Terrasse von großen Pflanzkästen mit verschiedenen Sträuchern und Blumen. Im Frühjahr blühen beispielsweise Flieder und Schneeball, der zu Monika Feldmer-Metzgers Lieblingen gehört. Ein weiterer Favorit der 62-Jährigen sind ihre Rosen, die momentan ihre volle Pracht in Rosa und Apricot zeigen. Daneben lassen sich gerade Nelken, Phlox, Klematis und Hornveilchen bewundern.

Schwemmhölzer vom Ammersee schmücken die Terrasse

Auf der Fensterbank blühen rosa Margeriten und weiße Nelken. Hortensien und die Früchte der Felsenbirne werden im Laufe des Sommers weitere Farbtupfer bilden. Zwischen den Kästen sind immer wieder Birken- und Schwemmholzelemente vom Ammersee platziert. Selbst gesammelt, bearbeitet und angebracht wurden diese von Monika Feldmer-Metzgers Mann, der für die handwerklicheren Arbeiten auf der Terrasse zuständig ist. Damit habe er einen willkommenen Ausgleich zur Büroarbeit gefunden, wie er erzählt.

Besonders wichtige Elemente sind zum einen das Außensofa, das, mit unterschiedlichen Kissen geschmückt, zum Verweilen einlädt. Zum anderen der Esstisch, der im Sommer mit Liebe zum Detail gedeckt wird. Von dort aus kann man den Blick weit über die angrenzende, im Sommer rötliche Dachbepflanzung schweifen lassen.

40 Bilder Die Gärten der LT-Gartenserie Bild: diverse

In den Sommermonaten ist dieses ruhige Idyll nicht nur Rückzugsort, sondern auch bevorzugter Wohnraum, den das Ehepaar dann vom Frühstück bis in die Nacht nutzt. Abends wird es besonders stimmungsvoll, die vielen Lichterketten, Kerzen und Teelichter leuchten in der Dämmerung. Sogar übernachtet wurde dort schon, wenn im Sommer der Nachthimmel ganz klar ist und man die Sterne bewundern kann.

Auch für Natur soll Platz sein

Als typische Gärtnerin würde sich Monika Feldmer-Metzger nicht bezeichnen. Aufgewachsen ist sie in einem landwirtschaftlichen Betrieb mit Obst- und Gemüseanbau, und bemerkte früh, dass das „gar nicht mein Ding ist“, so Feldmer-Metzger. Der Fokus liegt bei ihrer Terrasse mehr auf der Dekoration. Wichtig ist, dass immer etwas blüht und alles farblich harmoniert. Trotzdem soll nicht alles akkurat und „geschleckt“ sein, wie sie es ausdrückt, sondern auch Platz für die Natur sein.

So lauscht der Besucher auf der Dachterrasse dem Summen von Bienen und Hummeln, und auch Vögel hört man zwitschern, die sich auf der Terrasse in der Vogeltränke baden können.

Die Terrassenbesitzerin hat Biologie studiert, arbeitete lange im Wissenschaftsjournalismus und baute zehn Jahre lang die mobile Umweltschule im Landkreis auf. 16 Jahre lang unterrichtete sie an der Johann-Winkelhofer-Realschule in Landsberg Biologie und Chemie. Neben diesem naturwissenschaftlichen Interesse geht sie bei der Terrassengestaltung ihrem Faible für Architektur und Inneneinrichtung nach. Das bereitet ihr solche Freude, dass sie sich nun auch beruflich in diese Richtung weiterbilden möchte.

Themen folgen