Landsberg

06:05 Uhr

Eine neue Heimat für Tauben in Landsberg

Seit Kurzem steht das Taubenhaus zwischen Bäumen und Sträuchern am Westufer des Lechs unterhalb des Postbergs in Landsberg.

Plus In Landsberg leben zu viele Tauben. Wie die Population kontrolliert werden soll.

Von Thomas Wunder

In Landsberg leben rund 700 Tauben. Vor allem Anwohner in der Altstadt beschweren sich über Dreck, Kot und Lärm. Jetzt gibt es eine Lösung, wie die Population verringert werden kann, ohne den Tieren zu schaden. Seit Kurzem steht am Lech unterhalb des Postbergs ein Taubenhaus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen