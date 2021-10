Eishockey: Ohne Maske herrscht gleich eine andere Stimmung im Stadion

Plus Der Eishockey-Oberligist HC Landsberg führt die 3G-Plus-Regel für seine Heimspiele ein. Über 600 Fans wollen das Spiel gegen Füssen sehen. Ganz ohne Probleme lässt sich das Konzept aber nicht umsetzen.

Es war eine kurzfristige Entscheidung und keine einfache: Wenige Tage vor dem Heimspiel gegen Füssen gab der HC Landsberg bekannt, dass ab sofort die 3G-Plus-Regel gilt. Wie würde die Vorgabe aufgenommen von den Fans? Auf die Zuschauerzahl hat sich die Neuerung nicht merklich ausgewirkt, wohl aber auf die Stimmung bei den Fans.