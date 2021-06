Landsberg

Erinnerungskultur: Heftige Kritik an Landsberger Oberbürgermeisterin

Die Bronzefigur Panther steht am Schwimmerbecken im Landsberger Inselbad.

Plus In der Sitzung des Kulturausschusses des Stadtrats geht es um die historische Bedeutung von Denkmälern, Skulpturen und Straßennamen. Ein offener Brief zum Thema sorgt für Wirbel.

Von Thomas Wunder

Die Erinnerungskultur im öffentlichen Raum ist Thema in der Sitzung des Bildungs-, Sozial- und Kulturausschusses des Stadtrats am Mittwoch (9. Juni). Dabei geht es unter anderem auch um die Bronzefigur Panther im Inselbad, über deren künftigen Standort eine Diskussion entbrannt ist. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) hat dazu Stellung bezogen und muss sich jetzt mit einem offenen Brief auseinandersetzen. Darin geht es um Vorwürfe rund um die NS-Zeit.

