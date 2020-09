vor 32 Min.

Landsberg: Erst Ärger mit den Türstehern, dann mit der Polizei

Eine junge Frau bekommt in einem Tanzlokal in Landsberg Hausverbot erteilt. Dann muss auch noch die Polizei kommen.

Zuerst gab es Ärger mit den Türstehern, dann handelte sich eine junge Frau am frühen Samstagmorgen in Landsberg auch noch eine Anzeige ein: Wie die Polizei berichtet, wurde einer 19-jährigen Landsbergerin im Rahmen einer feucht-fröhlichen Firmenfeier in einem Tanzlokal auf der Waitzinger Wiese durch die anwesenden Türsteher gegen 3 Uhr Hausverbot erteilt. Da sie angab, dass sie noch persönliche Sachen im Innenraum des Lokals habe, wollte sie sich erneut Zutritt verschaffen – dies wurde jedoch durch die Türsteher unterbunden. Sie sagten der Frau, sie könne sich am nächsten Tag an das Lokal wenden.

Hierbei kam es zum Streit, dieser geriet so heftig, dass eine Polizeistreife hinzugezogen werden musste. Bei der Feststellung der Personalien machte die 19-Jährige jedoch falsche Angaben an, sodass diese nun mit einer Anzeige konfrontiert wird. (lt)





