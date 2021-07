Es geht um die Zukunft des Landsberger Inselbads

Plus Am Mittwochabend wird dem Stadtrat die Planung für Umbau und Sanierung des Landsberger Inselbads vorgestellt. Auch die Ganzjahresgastronomie wird ein Thema sein.

Das Inselbad und seine Zukunft beschäftigt derzeit die Landsberger. Der beliebte Lechstrand wird bald wieder geöffnet und am Mittwoch werden dem Stadtrat die Sanierungs- und Umbaupläne für das 50 Jahre alte Bad vorgestellt. Wie berichtet, werden die Kosten dafür auf 16 Millionen Euro geschätzt. Offen ist noch, ob zusätzlich eine Ganzjahresgastronomie in dem neuen Gebäude Platz finden wird. Auch darüber wird im Stadtrat diskutiert werden. Wie viel das zusätzlich kosten würde, ist mittlerweile auch bekannt.