vor 38 Min.

Landsberg: Fans des Töpfermarkts sind wetterfest

Ein paar Regentropfen halten Besucher des 41. Süddeutschen Töpfermarkts nicht zurück. Adam-Vogt-Preis wurde in drei Kategorien vergeben.

Von Dieter Schöndorfer

Auch wenn der Himmel heute Morgen seine Schleusen ganz weit öffnete, auch wenn die Stadtverwaltung das traditionelle Stadtfest bereits unter der Woche abgesagt hatte - der Attraktivität des Süddeutschen Töpfermarktes in Landsberg tat dies offenbar keinen Abbruch. Schon vor dem offiziellen Beginn strömten die Besucher, noch mit Regenschirm und Regencapes ausgerüstet, an die St.-Laurent-du-Var-Promenade zwischen Karolinenbrücke und Herkomerpark.

Schauen, bewundern und kaufen

66 Händler, Aussteller und Künstler präsentieren ihre Ware und Objekte entlang des Lechs. Auch von ihnen hatten lediglich zwei wegen Krankheit ihr Kommen vorzeitig abgesagt.

Von Rakubrand bis klassischer Tontöpferei, von Gefäßen und Tassen bis hin zu Skulpturen, Ringen oder Dekogegenständen. All das kann heute noch bis 18 Uhr und auch morgen noch von 10 bis 18 Uhr in Landsberg zwischen Lechwehr und Mutterturm bestaunt, bewundert und natürlich auch gekauft werden.

Adam-Vogt-Preis wird drei Mal vergeben

Auch der Adam-Vogt-Preis, eine Auszeichnung für außergewöhnliche Kunstgegenstände, wurde bereits vergeben: in der Kategorie „modern“ ging er an Christine Spurway, in der Kategorie „traditionell“ an Martina Hugo und in der Kategorie „experimentell“ an Agnes Bach. Und das Wetter spielt nun wirklich keine Rolle: Die Händler haben alle ihre Pavillons und den Keramiken machen Regentropfen, auch wenn sie ab und zu mehr werden sollten, nun überhaupt nichts aus.

