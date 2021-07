Feiern in Landsberg: Party-Inseln und Bier Pong

Plus Bei „Collective Mind“ wird auf dem Landsberger Schlüsselanger im Rahmen des Lechstadtfestivals gefeiert. Auch manche Eltern sind dabei.

Zwei Tage feiern, Spaß haben, zu Lieblingsmusik tanzen – und das mit Freunden und vielen Gleichgesinnten: Nach einem Jahr Abstinenz aus den bekannten Gründen konnte das Landsberger Jugendkulturfestival „Collective Mind“ endlich wieder ausgerichtet werden. Zwar noch ohne Workshops und weitere Aktionen, aber mit viel Musik. Im Rahmen des Lechstadtfestivals 2021 auf dem Schlüsselanger spielten am ersten Festivaltag Bands, der zweite Abend gehörte den DJs.