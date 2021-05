Landsberg: Festnahme von E-Scooter-Fahrer eskaliert

Ein junger Mann ist betrunken und zugedröhnt auf einem E-Scooter in Landsberg unterwegs. Bei einer Polizeikontrolle wehrt er sich.

In der Nacht auf Mittwoch ist die Festnahme eines 25 Jahre alten Mannes in Landsberg eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierte eine Streife den Mann gegen 1.45 Uhr in der Breslauer Straße, als er dort mit einem E-Scooter unterwegs war. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch und drogentypische Auffälligkeiten.

Der Fahrzeugführer beschimpfte und beleidigte die Beamten und floh plötzlich. Er konnte nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß gestellt und vorläufig festgenommen werden. Er wehrte sich bei seiner Festnahme, sodass die beiden Beamten leicht verletzt wurden. Beim 25-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein E-Scooter wurde sichergestellt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. (lt)