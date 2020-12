07:18 Uhr

Landsberg: Filmmusiker Lauterbach heute mit TV-Premiere

Weihnachtszeit ist Fernsehzeit: Der Landsberger Filmmusiker Michael Lauterbach feiert heute TV-Premiere mit einem Märchenflm.

Von Dominic Wimmer

Weihnachten ist die Zeit in der viele von uns vor dem Fernseher sitzen und Klassiker anschauen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist die Verfilmung eines Märchens zu sehen, bei der ein Landsberger für die Filmmusik gesorgt hat. Michael Lauterbach selbst freut sich auch besonders auf den Sendetermin von "Der starke Hans", der ab 13.50 Uhr in der ARD läuft.

"Was gibt es Schöneres, als an Weihnachten ein Märchen im Fernsehen anzuschauen? Das Erste zeigt 'Der starke Hans', zu dem ich zusammen mit meinem wunderbaren Kollegen Florian Riedl die Musik komponiert habe", informiert Michael Lauterbach. Produziert wurde der Film von der TV60film unter Federführung des Bayerischen Rundfunks. Dabei handelt es sich um eine moderne und unterhaltsame Interpretation des Klassikers der Gebrüder Grimm.

Mitwirkende Schauspieler sind Jeanette Hain sowie Lukas Reiber, Bianca Nawrath, Simon Jensen und andere. Regie führte Matthias Steurer, das Drehbuch stammt von Su Turhan. Gedreht wurde in der Fränkischen Schweiz sowie im Freilandmuseum Bad Windsheim. Zu sehen ist der Film auch vorab in der Mediathek.

