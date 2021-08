Landsberg

18:40 Uhr

Fliegerhorst: Unklarheit bei PFC-Altlasten frustriert Anwohner und Fischer

Plus Auf dem Fliegerhorst sickern die PFC-Stoffe in den Boden und ins Grundwasser. Ein Gutachten liegt jetzt vor, beantwortet aber viele Fragen von Betroffenen nicht.

Von Christian Mühlhause

In Penzing und den Gemeinden entlang des Verlorenen Bachs erhoffen sich Bürger und Bürgerinnen seit Jahren Klarheit darüber, welches Ausmaß die Belastung von Boden und Wasser mit den PFC (Per- und polyfluorierte Chemikalien) hat. Jetzt wurde, wie berichtet, das Gutachten zu der Kontamination auf dem Fliegerhorst in Penzing in kleiner Runde vorgestellt. Neben Behördenvertreterinnen und -vertretern nahmen auch die Bürgermeister von Weil und Penzing sowie Vertreter von Fischereivereinen und der „Interessensgemeinschaft PFC Belastung Fliegerhorst Penzing“ teil. Das LT hat die Reaktionen auf das Gutachten zusammengefasst.

