Landsberg

vor 18 Min.

Frostige Vorweihnachtsfreude statt Stadtweihnacht

Wie geht’s mit den Buden nach dem definitiven Aus für die Stadtweihnacht am Landsberger Hauptplatz weiter?

Plus Das Aus der Landsberger Stadtweihnacht ist besiegelt, das Schicksal der Buden noch nicht. Die Außengastronomie ist bis Silvester geduldet – unter einer Bedingung, die manche Wirte nicht nachvollziehen können

Von Alexandra Lutzenberger und Vanessa Polednia

Wenn monatelange Planungen ins Wasser fallen, ist die Stimmung betrübt. So auch am Ende der Stadtratsitzung in der Landsberger Mittelschule, als Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) die Hiobsbotschaft verkündete: Es werde keine Stadtweihnacht geben. Man habe sich alles andere als leicht mit der Entscheidung getan, betont Baumgartl. Eine Abstimmung war nicht nötig, die Umstände haben das Aus diktiert. „Die Pandemie hat uns leider wieder fest im Griff“, sagte die Oberbürgermeisterin. Wie geht’s jetzt für die Gastronomen weiter?

