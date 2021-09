Landsberg

vor 42 Min.

Fuchstalbahn: Fährt in Landsberg künftig eine Stadtbahn?

Auch in Landsberg wird die Reaktivierung der Fuchstalbahn diskutiert. Das Foto zeigt den Bahnübergang in der Katharinenstraße.

Plus Die Reaktivierung der Fuchstalbahn zwischen Landsberg und Schongau ist wahrscheinlicher denn je. Was sich in der Stadt ändern könnte, wenn auf der Strecke wieder Personenzüge fahren, und wer für die Kosten aufkommen müsste.

Von Thomas Wunder

Seit mehr als zwei Jahrzehnten setzen sich Initiativen dafür ein, dass zwischen Landsberg und Schongau auf der Fuchstalbahn wieder Personenzüge fahren. Vor wenigen Tagen hat sich die Gemeinde Fuchstal als erste der fünf Anliegergemeinden für die Reaktivierung der Fuchstalbahn für den Personenverkehr ausgesprochen. Als Grundlage für diese Entscheidung diente ein Eckpunktepapier des Verkehrsplaners Andreas Holzhey, das jetzt auch im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss des Stadtrats vorgestellt wurde. Doch wie wahrscheinlich ist es, dass künftig in Landsberg die Fuchstalbahn, vielleicht sogar eine Stadtbahn, fährt?

