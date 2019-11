vor 19 Min.

Landsberg: Fußgängerin stirbt nach Unfall

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Freitagnachmittag in Landsberg ereignet.

Eine 73-Jährige wird am Bahnhof in Landsberg von einem Auto erfasst. Wie sich der Unfall ereignet hat.

Von Thomas Wunder

Wie bereits berichtet, hat sich am Freitag gegen 17.30 Uhr in der Katharinenstraße in Landsberg ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 73 Jahre alte Frau hatte, offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, die Straße überquert und war von einem Auto erfasst worden, so die Polizei. Am Samstagnachmittag erlag sie nun im Klinikum ihren Verletzungen.

Gegen die Windschutzscheibe geschleudert

Nach Angaben der Polizei war ein 21-Jähriger mit seinem Wagen auf der Katharinenstraße stadteinwärts unterwegs, als die Frau, kurz nach dem Bahnübergang, vom Bahnhof kommend, die Straße querte. Der Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Sein Wagen prallte mit der Fußgängerin zusammen, sodass diese gegen die Windschutzscheibe geschleudert und dabei schwer verletzt wurde. Die 73-Jährige wurde zunächst zur Behandlung ins Klinikum gebracht, wo sie am Samstagnachmittag verstarb.

Zur Klärung des Unfallfallherganges wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 08191/932-0 zu melden.

