Landsberg

vor 51 Min.

Gastronomie: Ein Wintergarten sorgt in Landsberg für Diskussion

Plus Das „Waitzingers“ in Landsberg soll einen Anbau erhalten. Die Denkmalpflege lehnt das ab. Die UBV-Fraktion im Bauausschuss befürwortet das Vorhaben – hinter dem Antrag steht eines ihrer Mitglieder.

Von Thomas Wunder

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Außenbewirtung von Gaststätten ein großes Thema. Das zeigte sich auch in der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses des Stadtrats, der über die Genehmigung eines Wintergartens und einer Markise zu entscheiden hatte. In beiden Fällen wurde dem Antrag mit 9:4 Stimmen stattgegeben. Im Fall des Wintergartens, obwohl das Landesamt für Denkmalpflege das Vorhaben deutlich abgelehnt hatte. Pikant an der Sache: Den Wintergarten hatte ein UBV-Stadtrat beantragt, die Markise die Frau eines UBV-Stadtrats.

