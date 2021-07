Gastronomie das ganze Jahr in Inselbad in Landsberg

Plus Im Inselbad in Landsberg soll es künftig einen multifunktionalen Raum geben. Doch rechnet sich ein Gastronomiebetrieb?

Nach dem Umbau und der Sanierung wird im Inselbad in Landsberg auch eine Ganzjahresgastronomie möglich sein. Der Stadtrat einigte sich darauf in seiner jüngsten Sitzung. Wo die Gastronomie Platz finden soll, wie groß Räume und Küche sein werden und ob das Konzept wirtschaftlich ist, darüber wurde zuvor kontrovers diskutiert.