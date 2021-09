Landsberg

14:12 Uhr

Gefälschte AfD-Plakate sorgen in Landsberg für Wirbel

Unbekannte haben in Landsberg zwei AfD-Plakate mit gefälschten Plakaten überklebt.

Plus In Landsberg überkleben Unbekannte Plakate der AfD. Warum die Polizei aktiv wird.

Von Thomas Wunder

Meldungen von beschädigten oder beschmierten Wahlplakaten gibt es auch im Landkreis Landsberg immer wieder. Dass ein Wahlplakat aber mit einem gefälschten Plakat überklebt wird, ist eher selten. An der Plakatwand am Bayertor in Landsberg haben Unbekannte zwei Wahlplakate der AfD mit ihren Entwürfen überklebt. Warum die Polizei die gefälschten Plakate „verhüllt“ hat.

