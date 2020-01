vor 48 Min.

Landsberg: Grablichter erinnern an gefällte Buchen

Plus Kahlschlag beim Ärztehaus am Landsberger Bahnhof: Warum die Eigentümer mehrere Bäume fällen ließen.

Von Gerald Modlinger

Es waren keine Überbleibsel aus der Neujahrsnacht, die am Donnerstag auf dem Parkplatz des Ärztehauses am Landsberger Bahnhof leuchteten: Die aufgestellten Grablichter sollten an zwei Buchen erinnern, die am letzten Wochenende des Jahres 2019 dort gefällt wurden. Miteigentümer Christoph Wohlfahrt erklärt, warum die großen Schattenspender beseitigt wurden.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Neben den Grablichtern waren auch kleine Handzettel mit einem „Nachruf auf zwei Buchen“ zu finden: Dort stand unter anderem „Ihrer beider Achtsamkeit und Selbstlosigkeit waren beeindruckend und beispielhaft“ und ein Satz des französischen Schriftstellers Honoré de Balzac: „Man lebt zweimal: das erste Mal in der Wirklichkeit und das zweite Mal in Erinnerung.“ Grablichter erinnerten am Donnerstag an die unweit des Landsberger Bahnhofs auf einem Parkplatz gefällten Buchen. Bild: Thorsten Jordan Doch nicht nur die unbekannten Nachruf-Verfasser trauern den Bäumen nach. „Wir sind selber nicht glücklich darüber“, sagte Miteigentümer Christoph Wohlfahrt auf Nachfrage des LT. Die Fällung sei aber unvermeidbar gewesen, schon seit Jahren seien die Bäume von einem Pilz befallen gewesen. Dadurch werde die Standfestigkeit der Buchen immer stärker bedroht. Der Zustand der ursprünglich drei Buchen sei wiederholt durch Gutachten dokumentiert worden. Über Jahre hinweg habe man auch schon abgestorbene Äste entfernen lassen und die Kronen mit Seilen gesichert, berichtet Wohlfahrt weiter. Doch nun habe der Sachverständige empfohlen, die noch vorhandenen zwei Buchen umzuschneiden. Es bestehe die Gefahr, dass bei einem Sturm nicht nur einzelne Äste, sondern auch die Stämme brechen, so Wohlfahrt. Vor vier bis fünf Wochen habe die Eigentümergemeinschaft Kontakt mit dem Maschinenring aufgenommen, und der sei am Samstag nach Weihnachten mit Sägen, Kran und Häcksler angerückt, um die Bäume zu fällen. Auch der Miteigentümer bedauert die Fällung Wohlfahrt bedauert die Fällung der Bäume auch deshalb, weil die Buchen das Grundstück und das Ärztehaus zum einen optisch aufgewertet hätten, und zum anderen, weil sie im Sommer dem Gebäude und den geparkten Autos Schatten spendeten und für ein gutes Mikroklima sorgten. Ob es Ersatzpflanzungen geben wird, lässt Wohlfahrt offen. „Das ist noch nicht entschieden und wir müssen uns das genau anschauen: Ich denke aber, der Standort ist leider nicht ideal.“ Eine erste Buche auf dem Parkplatz war bereits 2011 gefällt worden. Sie war von Phytophtora-Pilzen befallen gewesen, zu diesem Zeitpunkt seien auch bereits die jetzt umgeschnittenen Bäume erkrankt gewesen, sagt Wohlfahrt. Der Parkplatz war einst ein Garten, sagte Christoph Wohlfahrt. 2001 sei das Gebäude renoviert und die Nutzung intensiviert worden. Aus dem Garten wurde ein Parkplatz für die im Haus untergebrachten Praxen und Büros. Wohlfahrt betont mit Berufung auf eine Fachmeinung, die Parkplatz-Nutzung habe auf die Erkrankung der Bäume keinen Einfluss gehabt. LT-Redakteur Gerald Modlinger kommentiert die Baumfällung am Bahnhof: Bäume: Der Platz in der Stadt wird knapp

Themen folgen