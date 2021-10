Landsberg

vor 38 Min.

Günter Grünwald in Landsberg: Derbe Sprüche, die man kennt

Plus Günter Grünwald braucht für sein Bühnenprogramm nicht viel. Landsberg lacht mit ihm. Was der Kabarettist alles erzählt.

Von Dagmar Kübler

Es gehört schon etwas dazu, das Publikum zwei Stunden bei der Stange zu halten – mit nichts, außer der eigenen Stimme, Mimik, Gestik und Präsenz. Günter Grünwald ist einer dieser minimalistischen Kabarettisten: Jeans, hemdsärmelig, so ein sympathischer Bayer von nebenan, der erzählen kann in einem Fluss, der, so scheint es, nie versiegen will. „Ich kann fast nichts, aber Menschen schwindlig quatschen“, sagt er über sich selbst, und man glaubt es ihm aufs Wort bei seinem Besuch im Landsberger Sportzentrum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

