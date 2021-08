Hat Häftling in Landsberg den Hitlergruß gezeigt?

Plus Im Landsberger Gefängnis soll sich ein Inhaftierter daneben benommen haben. Nach drei Verhandlungen ist eine Einigung in Sicht. Doch der Mann ändert seine Meinung.

Kurze Zeit sah es so aus, als sei ein Schlussstrich gezogen unter das Verfahren gegen einen 37-jährigen Angeklagten, der im Landsberger Gefängnis den Hitlergruß gezeigt haben soll. Nach einer Verfahrensabsprache, der alle Beteiligten zugestimmt hatten, wurde der Mann jetzt zu elf Monaten Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung verurteilt. Dann aber ließ der gelernte Glasbauer dennoch Beschwerde vor der nächsten Instanz gegen das Urteil einlegen, das somit vorerst nicht rechtskräftig wird.