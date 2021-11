Haushalt 2022: „Wie ein Blick in die Glaskugel“

Plus Der Landsberger Stadtrat trifft sich zur ersten Haushaltsberatung für das kommende Jahr. Die Pandemie und die geplante Erhöhung der Kreisumlage erschweren die Situation. Welche Maßnahmen für den Hinteren Anger geplant sind.

So richtig zufrieden ist niemand im Sitzungssaal des Historischen Rathauses. Die Haushaltsberatungen der Stadt Landsberg für das kommende Jahr haben begonnen und die Stimmung ist getrübt. Der berechnete Finanzbedarf für das Jahr 2022 schließt mit einem Minus von 100000 Euro ab.