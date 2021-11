Landsberg

18:50 Uhr

Heizstrahler-Verbot in Landsberg: „Entscheidung ist absoluter Mist“

In Landsberg gibt es Diskussionen um Heizpilze in den Außenbereichen der Gaststätten.

Plus Die Situation der Wirte ist schwierig. Immer mehr Weihnachtsfeiern werden abgesagt. Trotzdem sind in der Landsberger Außengastronomie keine Heizpilze erlaubt.

Von Alexandra Lutzenberger und Oliver Wolff

Die Gastronomie ist gebeutelt. 2020 durch die Lockdowns und heuer durch die neuen Corona-Regelungen und die Angst der Menschen. Denn im Moment werden alle Weihnachtsfeiern oder Geburtstage abgesagt. Keine leichte Zeit also, aber aus Schutzgründen unumgänglich. Kreativität in Sachen Einnahmen in der Gastro ist also gefragt, und deshalb verlegen viele Wirte ihre Gaststube nach draußen. Auch der Kreisvorsitzende des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), Wendelin Hipp, macht das in der „Alten Post“ in Hofstetten. In Landsberg flammt die Diskussion um Heizpilze.

