Himmlischer Job: Landsberger Christkindl wird gesucht

Die Stadt Landsberg sucht das Christkindl 2021. Welche Anforderungen es gibt und wie sich Interessierte bewerben können.

Die Stadt Landsberg hat wieder einen himmlischen Job zu vergeben: Gesucht wird das Landsberger Christkindl 2021. Das Landsberger Christkindl sollte die Weihnachtszeit mit ihren stimmungsvollen Lichtern, dem Duft nach Lebkuchen und festliche Musik lieben. Wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt, sollte es offen auf Menschen zugehen können, einfühlsam und kinderlieb sein, zwischen 16 und 18 Jahre alt aus Landsberg kommen.

Das Christkindl wird im festlichen Kleid durch die Stadt von Ort zu Ort wandeln und dort nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringen. Wenn es die Pandemie-Situation zulässt, sind weitere Auftritte geplant.

Interesse am himmlischen Job geweckt? Dann einfach eine formlose Bewerbung mit Steckbrief (Name, Geburtsdatum, Wohnort, Schulbildung) und Foto bis spätestens 5. November an die Stadt Landsberg am Lech oder an christkind@landsberg.de schicken.

Für die Wahl des Christkindls werden die Bewerberinnen zu einem kurzen Kennenlerngespräch eingeladen. Unterstützt wird die Suche nach dem Christkindl 2021 von der VR-Bank Landsberg-Ammersee. (lt)

