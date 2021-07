Landsberg

Hochwasser: Der Lechstrand in Landsberg bleibt geschlossen

Erich Schmid vom Verein Lechstrand versuchte am Montagvormittag, das zu beseitigen, was beim Hochwasser angeschwemmt wurde.

Plus Der Lech führt weiterhin viel Wasser. In Landsberg sinkt der Pegel. Wie die Aussichten für die nächsten Tage sind.

Von Thomas Wunder

Der Pegel am Lech in Landsberg sinkt. Das Hochwasser, das am Sonntag die Meldestufe 1 (von 4) erreicht hatte, geht zurück. Für die Eröffnung des Lechstrands am Inselbad war der Wasserstand aber immer noch deutlich zu hoch. „Das ist momentan zu gefährlich – auch für ein Sonnenbad am Strand“, sagte Bäderleiter Reinhard Dippold von den Stadtwerken. Wie das Wasserwirtschaftsamt die Lage für die nächsten Tage einschätzt.

