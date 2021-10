Hoher Schaden bei Unfall an Landsberger Bahnübergang

Nach dem Unfall an einem Bahnübergang in der Landsberger Katharinenstraße steht die Schadenshöhe fest.

Bei dem Unfall, der sich am Montagvormittag am Bahnübergang in der Katharinenstraße in Landsberg ereignet hat, ist ein Schaden von insgesamt rund 20.000 Euro entstanden. Das teilt die Polizei mit.

Wie berichtet, war eine 45 Jahre alte Autofahrerin aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen, über den Gehweg gefahren und mit einem Andreaskreuz und einem Signalmast der Bahn kollidiert. Die Frau erlitt einen Schock. Der Bahnverkehr wurde zur Bergung des Pkws kurzzeitig eingestellt. An Bahnanlagen und Pkw entstanden jeweils 10.000 Euro Sachschaden. (lt)

