Landsberg: Holocaust-Gedenken sorgt für Kritik

Plus Am 27. April jährt sich der Tag der Befreiung der KZ-Lager rund um Landsberg. Das Gedenken daran findet virtuell statt. Warum das für Kritik sorgt.

Am Dienstag, 27. April, jährt sich zum 76. Mal der Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau und seiner Außenlager. In Erinnerung an diesen Tag planen Landkreis, Stadt Landsberg und Marktgemeinde Kaufering eine Online-Veranstaltung. Die Europäische Holocaustgedenkstätte Stiftung sagt ihre Gedenkveranstaltung dagegen ab. In seiner Pressemeldung dazu übt Stiftungspräsident Manfred Deiler Kritik.

Bereits im vergangenen Jahr habe man schweren Herzens die geplante zentrale Gedenkveranstaltung absagen müssen, schreibt Manfred Deiler. „Wir haben gehofft, die als Tag der Erinnerung und der Begegnung zwischen den Überlebenden, den Nachkommen der ersten und zweiten Generation und der örtlichen Bevölkerung geplante Veranstaltung zum 76. Jahrestag der Befreiung des Lagerkomplexes Kaufering nachholen zu können.“ Allerdings habe die dritte Corona-Welle diesem Ansinnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die derzeit üblichen digitalen Gedenkakte können aus Sicht von Deiler die Gedenkveranstaltungen mit persönlichen Begegnungen nicht ersetzen. „Wir werden die durch die Pandemie bedingten digitalen Gedenkakte nicht noch durch einen weiteren ritualisierten Gedenkakt vermehren.“

Manfred Deiler ist der Präsident der Europäischen Holocaustgedenkstätte Stiftung. Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Als schmerzhaft empfindet es der Stiftungspräsident, dass Gedenkstätten, genauso wie viele andere kulturelle Einrichtungen, Institutionen und engagierte Bürger nicht als systemrelevant gelten. „Gleichzeitig wird jedoch erwartet, dass die tägliche internationale Erinnerungsarbeit trotz fehlender Ressourcen auf höchstem Niveau und in professioneller Art fortgesetzt wird“, schreibt Manfred Deiler. Wie lange die Europäische Holocaustgedenkstätte Stiftung „diesen hohen Standard“ unter den aktuellen Voraussetzungen noch halten könne, wisse er nicht. Die Gedenkstätte müsse aufgrund behördlicher Auflage für Besuchergruppen geschlossen bleiben. Brauchbare Hygiene-Konzepte könnten nicht erstellt werden, weil die seit Jahren angemahnten sanitären Anlagen fehlen.

Die virtuelle Gedenkveranstaltung von Landkreis, Stadt und Marktgemeinde findet am Dienstag, 27. April, von 11 bis gegen 13.15 Uhr statt. Ein Element, um die Erinnerungsarbeit im Landkreis in Zukunft zu unterstützen, bilde das Gemeinschaftsprojekt „Landsberg-Kaufering-erinnern“, das Dr. Jascha März von der Stiftung Bayerische Gedenkstätten im Rahmen der Veranstaltung vorstellen wird, heißt es in einer Pressemeldung. Aufgrund des gegenwärtigen Pandemiegeschehens werde die Veranstaltung ausschließlich online über einen Livestream übertragen.

Lesen Sie dazu auch: