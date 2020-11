vor 18 Min.

Landsberg: Hungrige Frau bedient sich im Supermarkt selbst

In einem Supermarkt in Landsberg hat sich eine Kundin einfach selbst bedient und vor Ort Salat und Würstchen gegessen.

Von Thomas Wunder

Ziemlich dreist ist eine offenbar sehr hungrige 57 Jahre alte Frau in einem Supermarkt in der Saarburgstraße in Landsberg vorgegangen. Ohne zu bezahlen bediente sie sich selbst an der Salatbar und mit einer Packung Würstchen.

Nach Angaben der Polizei wurde die Frau aus Landsberg am Freitagnachmittag von einer Ladenmitarbeiterin dabei beobachtet, wie sie Salat mit der Hand aus der Salatbar holte und sofort verköstigte. Danach lief die 57-Jährige an die Frischetheke, nahm dort eine Packung Würstchen heraus und verleibte sich diese ebenfalls ein. Danach legte sie die geöffnete Packung in die Theke zurück gelegt.

Im Supermarkt hat die Landsbergerin jetzt Hausverbot

Die Ladenmitarbeiterin sprach die Frau an und rief die Polizei. Gegenüber den Polizisten räumte die 57-Jährige ihre Taten unverzüglich ein. Sie erhielt Hausverbot. Zudem erwartet sie eine Anzeige, teilt die Polizei mit.

