Landsberg

vor 17 Min.

In Landsberg fehlen Schulweghelfer

Plus Am Dienstag gehen viele Mädchen und Buben zum ersten Mal in die Schule. Für sie und die anderen Grundschüler sind im Landkreis Landsberg Schulweghelfer im Einsatz. Doch es gibt immer weniger, die das Ehrenamt übernehmen.

Von Thomas Wunder

Für viele Mädchen und Buben im Landkreis Landsberg ist am Dienstag der erste Schultag. Damit sie sicher zur Schule kommen, werden die meisten von ihren Eltern begleitet. Doch in den nächsten Wochen sind die Schülerinnen und Schüler alleine unterwegs. Damit an gefährlichen Übergängen nichts passiert, sind am Morgen Schulweghelfer eingeteilt. Doch es wird jedes Jahr schwieriger, Ehrenamtliche für diese wichtige Aufgabe zu finden. In Landsberg wird heuer ein Übergang erstmals nicht mehr besetzt, weil es nicht genügend Freiwillige gibt.

